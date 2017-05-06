Россия с партнерами предоставили США все данные о зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Москва и партнеры предоставили Вашингтону всю информацию по согласованному в Астане меморандуму о зонах деэскалации в Сирии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что Россия не обращалась к США по военным каналам в связи с созданием зон деэскалации в Сирии. Отвечая на вопрос, предупреждали ли российские военные США о том, чтобы те не летали над зонами деэскалации, Дэвис отметил, что ему об этом "неизвестно". При этом замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что вопросы полетов самолетов антитеррористической коалиции во главе с США в зонах деэскалации в Сирии обсуждаются на экспертном уровне.

"Что касается военно-технических аспектов этого дела, то подтверждаю, то, что уже неоднократно говорилось, в том числе представителями министерства обороны, а именно: мы (РФ) приостановили действие меморандума о деконфликтинге после американского удара по авиабазе "Шайрат". Но определенный обмен информацией в зависимости от ситуации продолжался. Относительно тех решений и договоренностей, которые были выработаны в Астане и оформлены в соответствующем меморандуме: высокопоставленный представитель госдепартамента (Стюарт Джонс), находился в Астане, и с ним проводились встречи, вся информация предоставлялась в полном объеме", — сказал Рябков.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками САР и вооруженными группировками.

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