Лавров обсудил с главой МИД ФРГ создание зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили формирование зон деэскалации в Сирии, заявили в МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, разговор состоялся "в развитие переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель", прошедших 2 мая в Сочи.

"Лавров отметил значение состоявшейся 3-4 мая в Астане четвертой Международной встречи по Сирии для укрепления режима перемирия через формирование "зон деэскалации" и создания благоприятных условий для очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН", — говорится в сообщении МИД,

В ходе беседы был также затронут ряд актуальных вопросов российско-германских отношений, включая график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

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