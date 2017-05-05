Минобороны подготовило меморандум о создании зон деэскалации в Сирии

Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото

Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минобороны РФ подготовило Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии для закрепления режима перемирия по прямому поручению президента РФ Владимира Путина, сообщил замглавы МО РФ Александр Фомин.

"Документ был подготовлен Минобороны России по прямому поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для закрепления режима прекращения боевых действий на территории Сирии", — сказал Фомин.

Он подчеркнул, что принятию документа предшествовала основательная подготовительная работа со всеми участниками переговорного процесса. Президент РФ неоднократно обсуждал политическое урегулирование в Сирии с руководством Турции, США и других государств.

Вопрос создания зон деэскалации в Сирии обсуждался на встрече Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Сочи 3 мая, добавил Фомин.