Богданов: оппозиция должна соблюдать меморандум о зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москва считает, что сирийская вооруженная оппозиция должна соблюдать меморандум по зонам деэскалации в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

"Вооруженная оппозиция является одной из двух сирийских сторон в этих договоренностях. Конечно, они должны соблюдать (меморандум)", — сказал журналистам российский дипломат.

По его словам, Турции как гарант "взяла на себя ответственность по соблюдениям со стороны вооруженной оппозиции тех договоренностей, которые были достигнуты в Астане".

*террористическая группировка, запрещенная в России

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