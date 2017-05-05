МИД РФ: военные обсудят участие наблюдателей США в зонах деэскалации в САР

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вопрос возможного участия наблюдателей США в зонах деэскалации в Сирии будет обсуждаться военными, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Эти вопросы будут обсуждать наши военные и, естественно, эксперты. Конечно, некоторые вопросы требуют уточнения", — сказал российский дипломат.

"Это надо и американцев спросить — хотят они или не хотят — и спросить другие вовлечённые стороны", — подчеркнул Богданов.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и еще семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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