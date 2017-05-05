РФ несет особую ответственность за зоны деэскалации в Сирии, считают в ФРГ

БЕРЛИН, 5 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Россия несет особую ответственность за реализацию соглашения о создании четырех зон безопасности в Сирии, заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффан Зайберт.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов: РФ, Ирана и Турции.

"Правительство ФРГ приветствует любую инициативу, которая ведет к деэскалации, сокращению насилия в Сирии и делает возможной необходимое предоставление гуманитарной помощи и обеспечения. Создание зон безопасности может стать шагом в правильном направлении. Вопрос в том, будет ли эта инициатива реализована. И там мы видим особую ответственность России. Россия должна обеспечить, чтобы сирийский режим вел себя иначе, чем в прошлом, придерживался бы соглашений, прежде всего в пунктах запрета полетов, а также в доставке гуманитарной помощи", — сказал Зайберт.