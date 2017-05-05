Богданов рассказал о темах встречи Лаврова и Тиллерсона на Аляске

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудят в ходе ближайшей встречи на Аляске на следующей неделе зоны деэскалации в Сирии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Конечно. Все эти вопросы будут обсуждаться", — сказал российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и еще семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

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