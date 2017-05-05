Де Мистура заявил о пользе встреч в Астане для переговоров в Женеве

БЕЙРУТ, 5 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Присутствие представителей сирийского руководства и оппозиции в Астане положительно скажется на переговорах в Женеве, если договоренность будет соблюдаться, заявил специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в интервью телеканалу "Скай ньюз арабия".
По мнению дипломата, переговоры в Астане являются реальной возможностью снизить эскалацию конфликта в Сирии.
Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и еще семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.
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