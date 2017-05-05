Лаврентьев рассказал о работе над документом по обмену пленными в Сирии

АСТАНА, 5 мая — РИА Новости. Принятие документа по созданию рабочей группы об обмене удерживаемыми лицами в Сирии перенесено на более поздний срок, заявил спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

"На сегодня работа завершилась, на экспертном уровне все неясные вопросы закрыты, мы согласовали окончательный текст положения о создании рабочей группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами. Но его окончательное принятие перенесено на более поздний срок, необходимо еще проконсультироваться всем главам делегаций со своими столицами", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопросы журналистов.

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