Лаврентьев рассказал о работе с сирийской оппозицией

АСТАНА, 5 мая — РИА Новости. Часть оппозиции Сирии начинает понимать необходимость прекращения борьбы против правительства и начала борьбы с радикалами, но есть и силы, вставляющие палки в колеса, заявил спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

"Сирийская оппозиция достаточно разношерстна, есть силы, которые можно действительно назвать умеренной оппозицией, которая понимала, а кое-кто сейчас начинает понимать, что необходимо прекращать вооруженную борьбу, необходимо начать борьбу с "Джебхат ан-Нусрой", радикальными исламистами, которые составляют головную боль сейчас в сирийском урегулировании. Но есть и силы, которые просто вставляют палки в колеса и для которых неважно — астанинский это процесс, женевский, но он идет в разрез их интересам на сохранение беззакония, страданий сирийского народа", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос журналистов, есть ли какие-либо заверения со стороны оппозиции в отношении выполнения меморандума о 4 зонах деэскалации.

"С этим надо что-то делать, но во многом это зависит не только от России, но и от желания региональных держав — тех, кто не заинтересован в достижении мира и преследует какие-то чисто свои интересы", — отметил дипломат.