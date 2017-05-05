Курды заявили, что уничтожили 23 боевика ИГ* в боях за сирийскую Табку

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, продолжают штурм города Табка на севере Сирии, в боях ими ликвидировано еще 23 боевика "Исламского государства"*, сообщило курдское агентство Firat.

По данным агентства, в боях в городском районе Авваль были ликвидированы 15 боевиков, еще восемь были уничтожены в ходе боев в расположенном близ Табки селе Сахиль аль-Хашаб.

В самом городе Табка боевики удерживают несколько кварталов. При этом, по данным агентства, около трех тысяч мирных жителей боевики используют в качестве "живого щита".

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной SDF операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, в том числе ополчение YPG, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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