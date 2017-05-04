Госдеп: надеемся, что РФ повлияет на Асада для прекращения боевых действий

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США рассчитывают, что Россия повлияет на власти Сирии для прекращения боевых действий, заявила в пресс-релизе представитель госдепартамента Хизер Ноерт.

"Мы ожидаем, что режим (власти Сирии — ред.) прекратит все нападения на гражданские лица и оппозиционные силы, чего они раньше никогда не делали. Мы ожидаем, что Россия обеспечит соблюдение режимом этого обязательства", — заявила Ноерт, комментируя астанинские договоренности, объявленные Россией, Турцией и Ираном.

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