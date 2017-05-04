Глава делегации Дамаска считает "Астану-4" качественным шагом вперед

ДАМАСК, 4 мая – РИА Новости. Глава сирийской правительственной делегации на межсирийских переговорах в Сирии Башар Джаафари считает переговоры в Астане "качественным шагом" вперед.

"Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари заявил, что встреча "Астана-4" стала "качественным шагом по своим достижениям". Он выразил благодарность Казахстану, России и Ирану за достигнутый успех, который открывает возможность для политического урегулирования", — сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

В Астане 3-4 мая проходят переговоры по Сирии, в которых участвуют представители стран-гарантов — РФ, Ирана, Турции, а также представители США, ООН, сирийского правительства и оппозиции. Участники переговоров в четверг подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что Россия готова принять участие в направлении своих наблюдателей для мониторинга на периметры зон безопасности.

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