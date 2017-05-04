Лаврентьев не исключил создания группы по обмену пленными в Сирии

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Страны-гаранты по Сирии продолжат работу и в четверг могут принять документ о создании группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Несмотря на то, что пленарное заседание у нас завершилось, на котором был подписан меморандум о создании зон деэскалации, работа у нас между делегациями до сих пор продолжается и не исключено, что, может быть, к вечеру удастся все-таки нам еще принять этот документ, очень важный, по созданию рабочей группы по обмену насильственно удерживаемых лиц — это официальное название документа", — сказал Лаврентьев.

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