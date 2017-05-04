Лавров надеется, что зоны деэскалации помогут урегулированию в Сирии

ПОРВОО (Финляндия), 4 мая — РИА Новости. Формирование в Сирии зон деэскалации должно стать важным шагом на пути укрепления режима прекращения боевых действий в этой арабской стране. С таким заявлением выступил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В Астане обсуждается и относительно новая идея — формирование в Сирии с участием всех заинтересованных сторон и, конечно же, с согласия правительства САР зон деэскалации, которые должны стать важным шагом на пути к укреплению режима прекращения боевых действий", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Тимо Сойни.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Как ранее сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, документ о зонах безопасности в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, а определение их границ займет около двух недель. Кроме того, собеседник агентства утверждал, что Россия для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.