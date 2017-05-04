Источник рассказал о работе над меморандумом по зонам деэскалации в Сирии

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Работа над меморандумом по четырем зонам деэскалации в Сирии напряжённая, степень готовности высокая, но он ещё не согласован, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Степень готовности высокая, но пока ещё нет", — сказал источник.

"Бьемся", — добавил он.

Ранее Россия предложила создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

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