Эрдоган: создание зон деэскалации наполовину решит сирийскую проблему

АНКАРА, 4 мая – РИА Новости. Создание зон деэскалации в Идлибе и пяти других районах Сирии наполовину решит сирийскую проблему, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Накануне Эрдоган рассказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Сочи создание зон деэскалации в Сирии; по словам турецкого лидера, это один из главных вопросов на переговорах по САР в Астане.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

"Есть предложение создать зоны деэскалации в Идлибе и еще пяти районах Сирии. Если это будет сделано, то сирийская проблема будет решена на 50 процентов", — заявил Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь в Турцию после визита в Россию. Слова президента приводит газета Hurriyet.

Эрдоган добавил, что на переговорах с Путиным поднимался вопрос о фотографиях российских военных в Сирии и бойцов сил самообороны курдов.

"Я передал эти фотографии Путину. Он сказал, что российские военные не могут быть в этом замешаны, и пообещал разобраться", — сказал Эрдоган.

Анкара считает курдские формирования в Сирии террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>