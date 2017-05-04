Источник рассказал о работе над документом по зонам деэскалации в Сирии

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Документ по 4 зонам безопасности в Сирии практически согласован, разногласия у стран-гарантов остаются только по одному пункту, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Работа ещё продолжается. Он почти готов, дискуссии идут лишь по одному пункту", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что разногласия будут сняты и документ будет подписан сегодня, источник сказал: "Надеемся. Процентов на 98-99 будет".

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