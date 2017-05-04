Россия передала 1,8 тонны гуманитарной помощи жителям Сирии за сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 4 мая — РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки провели шесть гуманитарных акций в сирийской провинции Алеппо, в ходе которых местные жители получили 1,8 тонн гумпомощи, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в четверг.
"За сутки гуманитарную помощь получили 1240 жителей", — говорится в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Кроме того, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-Эз-Зор 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН. Также автомобильным конвоем из Дамаска в город Дума доставлены продукты питания и медикаменты для 35 тысяч жителей.
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