Россия передала 1,8 тонны гуманитарной помощи жителям Сирии за сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 4 мая — РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки провели шесть гуманитарных акций в сирийской провинции Алеппо, в ходе которых местные жители получили 1,8 тонн гумпомощи, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в четверг.

Так, говорится в сообщении, в городе Алеппо в районах Аль-Шахба Аль-Кадим, Квартал 3000, Тамбуга, Аль-Сальхин, Тирабль-эль-Халек и Ханану жителям передано 1,8 тонны продуктов питания.

"За сутки гуманитарную помощь получили 1240 жителей", — говорится в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Кроме того, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-Эз-Зор 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН. Также автомобильным конвоем из Дамаска в город Дума доставлены продукты питания и медикаменты для 35 тысяч жителей.

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