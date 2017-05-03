Лаврентьев: Россия разрабатывает схемы режима прекращения огня в Сирии

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Россия разрабатывает схемы по интенсификации режима прекращения боевых действий, одна из них — предложение по четырем зонам, это может сдвинуть проблему размежевания, заявил спецпосланник президента РФ по Сирии, глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Российская Федерация прилагает достаточно интенсивные усилия для продвижения сирийского мирного урегулирования и разрабатывает различные схемы по интенсификации режима прекращения боевых действий и придания этому режиму большей эффективности. Для того чтобы усовершенствовать эту работу, РФ вышла с предложением о создании так называемых зон деэскалации в Сирии. Это, как мы считаем, может действительно помочь сдвинуть с мертвой точки давнюю проблему отделения, скажем так, сирийской умеренной оппозиции от террористических организаций, прежде всего от "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ – ред.), и поможет значительно снизить уровень вооруженного противостояния между сирийской вооруженной оппозицией и правительственными силами", — сказал Лаврентьев.

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