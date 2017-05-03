Полковник ВВС: США не намерены проводить в САР миротворческие миссии

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Вооруженные силы США в Сирии не намерены проводить миротворческие миссии, но будут способствовать стабилизации в районах, где они присутствуют, и оказывать помощь партнерам, сообщил официальный представитель коалиции по борьбе с "Исламским государством"* полковник ВВС США Джон Дорриан.

"Что касается миротворческой роли, полагаю, что это расширенная миссия, которой мы не собираемся заниматься. Они (силы США – ред.) там (в Сирии – ред.) для особых целей – наблюдать, сообщать и поддерживать наших союзников. Вот и все", — сказал Дорриан на брифинге.

В то же время он признал, что присутствие сил США на севере Сирии помогает стабилизировать ситуацию и не допускать новых столкновений между американскими союзниками — Турцией и курдскими вооруженными формированиями.

В минувший четверг, по сообщению турецкого генштаба, пограничный пост Текче в Акчакале подвергся ракетно-минометному обстрелу из районов Сирии, подконтрольных силам самообороны курдов, после чего ответным ударом огневые точки на сирийской территории были подавлены.

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>