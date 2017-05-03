Полковник ВВС: США не намерены проводить в САР миротворческие миссии

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Вооруженные силы США в Сирии не намерены проводить миротворческие миссии, но будут способствовать стабилизации в районах, где они присутствуют, и оказывать помощь партнерам, сообщил официальный представитель коалиции по борьбе с "Исламским государством"* полковник ВВС США Джон Дорриан.
В то же время он признал, что присутствие сил США на севере Сирии помогает стабилизировать ситуацию и не допускать новых столкновений между американскими союзниками — Турцией и курдскими вооруженными формированиями.
В минувший четверг, по сообщению турецкого генштаба, пограничный пост Текче в Акчакале подвергся ракетно-минометному обстрелу из районов Сирии, подконтрольных силам самообороны курдов, после чего ответным ударом огневые точки на сирийской территории были подавлены.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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