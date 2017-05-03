Курды взяли под контроль 95% сирийской Табки

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Сирийские демократические силы", основу которых составляет курдское ополчение, продолжают освобождение сирийского города Табка от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) и контролируют уже 95% территории города, говорится в бюллетене YPG.

"Операция "Гнев Евфрата" продолжается в Табке полным ходом. 95% территории города очищено, десятки членов ИГ ликвидированы", — говорится в бюллетене курдского ополчения YPG.

По сообщению курдских источников, остатки боевиков ИГ прижаты к кварталам около плотины на реке Евфрат, идет штурм этих кварталов.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.