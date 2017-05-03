Путин: политический процесс в Сирии должен привести к восстановлению страны

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Общая позиция РФ и Турции заключается в том, что создание зон безопасности в Сирии должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня, в конечном итоге этот политический процесс должен привести к восстановлению территориальной целостности страны, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Мы подробно сегодня с господином президентом (Турции) обсуждали, мы вместе исходим из того, это наша общая позиция, что создание зон безопасности должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня. Отсутствие кровопролития — главнейшее условие для начала политического диалога между конфликтующими сторонами", — сказал Путин.

"В конечном итоге этот политический процесс должен привести к полному восстановлению территориальной целостности страны и к единому руководству страны вне зависимости от тех взглядов, которые исповедуют те или иные политические силы сегодня", — отметил президент.