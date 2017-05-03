Шойгу заявил о продолжении контактов с США по Сирии на рабочем уровне

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Контакты России и США по Сирии продолжаются на рабочем уровне, Москва опирается на то, что российские пилоты должны быть в безопасности, заявил журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Там настолько тесно, что мы не можем не работать, поэтому у нас контакты на рабочем уровне были, так и продолжают быть", — сказал Шойгу.

"В первую очередь опираемся на то, что нам необходима безопасность наших пилотов", — добавил он.

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