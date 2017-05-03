АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. ООН озабочена сообщениями об эскалации ситуации в Сирии и призывает провести немедленное расследование по поводу возможных ударов, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
"ООН очень обеспокоена сообщениями об эскалации ситуации в Сирии… Мы призываем к немедленному расследованию и принятию мер, чтобы гарантировать, что никаких ударов не наносится", — сказал де Мистура журналистам.
"ООН призывает все стороны, принимающие участие в переговорах в Астане, завтра приступить к обсуждению вопроса деэскалации и мер доверия. Это очень важно сделать с тем, чтобы не упустить эту возможность", — отметил он.
В среду в Астане стартовал четвертый раунд международных переговоров по Сирии. Планируется, что переговоры продлятся два дня, в четверг продолжатся встречи делегаций в двусторонних форматах, после чего планируется общее пленарное заседание. По итогам встреч запланировано принятие ряда документов, в том числе по 4 зонам безопасности в Сирии.
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