Бойцы сирийской армии во время наступления на город Хальфая на севере сирийской провинции Хама. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время наступления на город Хальфая на севере сирийской провинции Хама. Архивное фото

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. ООН озабочена сообщениями об эскалации ситуации в Сирии и призывает провести немедленное расследование по поводу возможных ударов, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"ООН очень обеспокоена сообщениями об эскалации ситуации в Сирии… Мы призываем к немедленному расследованию и принятию мер, чтобы гарантировать, что никаких ударов не наносится", — сказал де Мистура журналистам.

"ООН призывает все стороны, принимающие участие в переговорах в Астане, завтра приступить к обсуждению вопроса деэскалации и мер доверия. Это очень важно сделать с тем, чтобы не упустить эту возможность", — отметил он.

В среду в Астане стартовал четвертый раунд международных переговоров по Сирии. Планируется, что переговоры продлятся два дня, в четверг продолжатся встречи делегаций в двусторонних форматах, после чего планируется общее пленарное заседание. По итогам встреч запланировано принятие ряда документов, в том числе по 4 зонам безопасности в Сирии.

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