Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным идею создания зон деэскалации в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным создание зон деэскалации в Сирии; по словам турецкого лидера, это один из главных вопросов на переговорах в Астане.

"Сегодня с господином президентом мы обсудили этот вопрос, и в ходе процесса в Астане этот вопрос является одним из важных вопросов обсуждения", — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос, было ли это темой обсуждения двух лидеров образование безопасных зон в Сирии.

"Надеюсь, что эта зона деэскалации будет в качестве решения принята, и будет приведено в движение для дальнейшего разрешения вопроса", — добавил он.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Как ранее сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, документ о зонах безопасности в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, а определение их границ займет около двух недель. Кроме того, собеседник агентства утверждал, что Россия для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.

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