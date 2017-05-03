Путин и Эрдоган выступают за наказание виновных в атаке в Хан-Шейхуне

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным выступают за наказание виновных в инциденте с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне.

"Такое варварское нападение (на Хан-Шейхун — ред.) не должно остаться безнаказанным, сегодня с господином Путиным мы пришли к согласию, что совершившие нападение должны получить наказание", — заявил Эрдоган по итогам переговоров.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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