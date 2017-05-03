Клинцевич прокомментировал идею создания зон безопасности в Сирии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия в случае принятия решения о создании в Сирии зон безопасности направит туда свою военную полицию для обеспечения порядка, без помощи РФ Сирия не справится, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, отметив, что для этого РФ может увеличить число находящихся там представителей военной полиции.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Как ранее сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, документ о зонах безопасности в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, а определение их границ займет около двух недель. Кроме того, собеседник агентства утверждал, что Россия для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.

"Если будет принято решение о создании таких зон безопасности, Россия обеспечит там порядок и дополнительную безопасность. Без нашей помощи сирийская армия не справится", — сказал Клинцевич.

Он считает, что США и другие страны коалиции будут всячески препятствовать принятию решения о зонах безопасности.

"Но если все-таки оно будет принято, то я не исключаю, что потребуется увеличение там числа нашей военной полиции, которая будет обеспечивать мирный процесс и порядок в этих зонах", — заявил Клинцевич, отметив, что это будет соответствовать согласию Совфеда об использовании ВС РФ в Сирии, принятому в сентябре 2015 года.

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