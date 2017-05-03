Турция рассчитывает на создание четырех зон безопасности в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая – РИА Новости. Анкара рассчитывает на подписание по итогам переговоров по сирийскому урегулированию в Астане документа о создании четырех зон безопасности в САР, заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

"Это одна из проблем, которые наши группы обсуждали в Астане — оппозиция и правительство. Есть четыре документа, по трем из них мы пришли к консенсусу… Мы обсуждаем это в Астане сейчас, и я надеюсь, что мы найдем взаимопонимание по этому вопросу", — сказал Чавушоглу российским журналистам, отвечая на вопрос, как в Астане проходит обсуждение предложений о создании в Сирии четырех зон безопасности.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, документ о зонах безопасности в Сирии в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, а определение их границ займет около двух недель. Кроме того, собеседник агентства утверждал, что Россия для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.

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