МИД Казахстана: в Астане обсуждают документ по зонам безопасности в Сирии

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов заявил, что можно рассчитывать на подписание документа по четырем зонам безопасности в Сирии по итогам переговоров в Астане.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

"На сегодняшний день ведутся переговоры по… новой российской инициативе. Прорабатывается меморандум о так называемых зонах деэскалации, зонах снижения напряженности. Делегации сейчас ведут переговоры на эту тему", — сказал Туматов журналистам.

По его словам, также продолжается работа над положениями о примирившихся районах, а также "ведется работа над протоколом по усилению режима прекращения боевых действий и по вопросу обмена пленными".

"Все эти документы в работе, надеемся на хороший результат. Завтра на пленарном заседании будут подведены итоги этого раунда", — добавил Туматов.

Отвечая на вопрос, будет ли оппозиция Сирии подписывать документ по зонам безопасности, казахстанский дипломат отметил, что "здесь ведется речь о странах-гарантах, которые примут этот документ". "Если страны-гаранты этот документ примут, то он будет обязательным для исполнения всеми сторонами", — отметил он.

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