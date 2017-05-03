Сирийская оппозиция выступила с обращением к странам-гарантам перемирия

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Представители сирийской оппозиции выступили с обращением к странам-гарантам перемирия в САР, в котором они призывают обязать Дамаск выполнять взятые на себя обязательства.

Оппозиционеры в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, призвали, в частности, "обязать режим и поддерживающие его силы полностью соблюдать соглашение, незамедлительно остановить все наземные и воздушные атаки против подконтрольных оппозиции районов", а также "освободить районы, которые были захвачены режимом после 30 декабря 2016 года" и "снять блокаду всех блокированных районов".

Они также призывают Дамаск начать освобождать заключенных в соответствии с установленным графиком, незамедлительно освободить женщин и детей, больных и пожилых, прекратить незаконные аресты, убийства, разные виды пыток в тюрьмах и местах заключения, открыть доступ туда независимым наблюдателям.

Сирийская оппозиция также считает необходимым "вывести из Сирии все террористические религиозные группировки, поддерживающие режим" и создать механизм "для гарантии исполнения полного прекращения огня и препятствию нарушений в будущем".

Перемирие, по мнению оппозиционеров, возможно только "равномерно с политическим переходом и сохранением целостности Сирии территориально и народом".

"Делегация требует в этой связи, чтобы режим прекратил нарушения, которые не прекращаются с момента подписания этой договоренности – в том числе военные преступления, геноцид и преступления против человечности с использованием всех видов оружия, запрещенного международным правом. Целью (этих преступлений) являются мирные граждане, а также умышленное систематическое уничтожение больниц, медицинских центров, центров гражданской обороны и всех других, необходимых для поддержания жизни людей", — говорится в обращении оппозиции.

В нем утверждается, что Дамаск неоднократно применял химическое оружие. "Целью этих атак стала реализация военного решения, срыв политического (процесса) в Астане и в Женеве, месть оппозиции. Кроме того, это преследовало целью заставить людей покинуть свои районы с тем, чтобы (режим) реализовал свой план насильственного перемещения лиц и изменения демографии, которую режим и его ополченцы меняют в интересах Ирана. Все это происходит при участии и поддержке со стороны России, которая, как предполагается, подписала соглашение как страна-покровитель и гарант", — отмечается в документе.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.