МИД Казахстана: сирийская оппозиция продолжает участвовать в переговорах

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Делегация оппозиции Сирии не прекращала участия в переговорах в Астане, они покинули место проведения переговоров, так как их программа на сегодня закончена, в четверг делегация вновь примет участие во встрече, заявил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

"Делегация оппозиции участвует, приехало 19 человек из различных группировок как Северного, так называемого, фронта, так и Южного фронта. Сейчас просто делегация оппозиции выехала, поскольку у них все встречи закончились. Они сегодня провели встречи с представителями ООН, со (спецпредставителем ООН по САР — ред.) Стаффаном де Мистурой, с представителями США. Все идет в рабочем порядке. Завтра, надеюсь, оппозиция также примет участие во всех переговорах", — сказал Туматов журналистам.

Ранее источник в составе делегации вооруженной оппозиции в Астане сказал, что делегация приостановила свое участие в переговорах после выдвижения требований сторонам-гарантам прекратить бомбардир

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