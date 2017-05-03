Гумконвой ООН при поддержке России доставил груз в Восточную Гуту в Сирии

ЖЕНЕВА, 3 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Гуманитарный конвой ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного Полумесяца, состоящий из 51 грузовика, при поддержке РФ благополучно доставил груз первой необходимости в Восточную Гуту, заявил РИА Новости в среду постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

Конвой доставил помощь для 35 тысяч человек. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Хмеймиме сопровождали гуманитарный груз на всем пути.

"Российская сторона делает все возможное для того, чтобы мирное население Сирии регулярно получало, в том числе по каналам ООН, необходимую гуманитарную помощь", — сообщил Бородавкин.

По его словам, доставка накануне в Восточную Гуту гуманитарной помощи является "убедительным подтверждением того, что сирийское правительство и российские военные на земле успешно работают на этом направлении".