"Ахрам аш-Шам" может присоединиться к режиму прекращения огня в Сирии

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Оппозиционная группировка "Ахрам аш-Шам" может подписать документ о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии на следующей неделе, сообщил РИА Новости в среду источник в одной из делегаций на переговорах по Сирии в Астане.

"У них процесс отделения завершился — радикалы примкнули к "Джебхат ан-Нусре", а умеренные остались с "аш-Шамом". Они, хотя и соблюдают режим прекращения огня, еще не подписали соглашение. Если их все устроит, будем надеяться, что это может произойти на следующей неделе", — сказал собеседник агентства.

Столица Казахстана в среду в четвертый раз принимает участников двухдневных международных переговоров по Сирии, которые начнутся с двусторонних консультаций в закрытом формате. Три раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии.

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