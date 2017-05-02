США поддерживают участие "Ахрар аш-Шам" в переговорах по Сирии

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. США поддерживают любые дискуссии, которые приведут к прекращению насилия в Сирии и обеспечению гуманитарной помощи жителям страны, заявили в госдепартаменте.

В среду и четверг в Астане пройдет очередной раунд переговоров между правительством Сирии и оппозицией по урегулированию конфликта в стране. Ожидается, что представители сирийской вооруженной группировки "Ахрар аш-Шам" войдут в состав делегации оппозиции, заявил ранее РИА Новости представитель вооруженной сирийской оппозиции, член команды переговорщиков ВКП (Высший комитет по переговорам) Башар аз-Зоуби.

"США поддерживают любые дискуссии, которые могу привести к деэскалации насилия и позволят обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь для всех нуждающихся сирийцев", — заявил РИА Новости представитель госдепартамента, отвечая на вопрос об отношении США к участии в переговорах в Астане группировки "Ахрар аш-Шам".

В то же время он отметил, что предыдущие раунды переговоров в Астане "не привели к достижению этих целей".

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