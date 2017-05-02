Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии, Турция - 9

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие — девять, Россия их не подтверждает, сообщил во вторник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (8), Хама (3), Латакия (2), и Деръа (1)", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Турецкая часть представительства зафиксировала девять нарушений единого соглашения в провинциях Дамаск (6), Хама (2) и Деръа (1). При этом в ходе разбирательства по данным фактам российской стороной нарушения не подтверждаются.

Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось – 65.