"Врачи без границ" приостановили поддержку госпиталей в Восточной Гуте

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) приостанавливает медицинскую поддержку госпиталей в Восточной Гуте в Сирии на фоне усиления столкновений между вооруженным группировками в этом районе.

Согласно свидетельствам поддерживаемых MSF врачей, такое решения было вызвано двумя инцидентам 29 и 30 апреля, когда боевики грубо нарушили особо охраняемый статус пациентов, медицинских учреждений и медицинских работников. Сообщается, что 29 апреля примерно 30 вооруженных людей в масках ворвались в госпиталь Хаззех в поисках конкретных раненых и захватили отделение скорой помощи. Несколькими километрами к югу под пули попал медицинский пункт Афтарес, вокруг которого несколько дней шли бои, и медики оказались заблокированы. Они не могли ни подобрать раненных, ни эвакуироваться.

"От лица врачей, которых мы поддерживаем, MSF решительно осуждает вооруженное нападение лиц в масках на медицинские учреждения, запугивание медперсонала и захват отделения скорой помощи", — завил исполнительный директор MSF Брис де ле Вин. "Глубокую обеспокоенность вызывает также непрекращающаяся ожесточенная перестрелка между вооруженными группировками в и вокруг функционирующего медицинского пункта", — добавил он.

По его словам, медперсонал сообщил в организацию, что они попали под огонь. Врачам удалось оказать помощь нескольким раненным. При этом условия позволяют проводить лишь малое хирургическое вмешательство и перевязки, договориться об эвакуации пациентов в лучше оборудованные учреждения не удалось.

"MSF приостанавливает медицинскую поддержку в Восточной Гуте до момента появления четких признаков того, что противоборствующие стороны собираются соблюдать неприкосновенность медицинских объектов", — говорится в заявлении организации.

Ранее источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что Россия выступила с предложением создать на территории Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Для избежания огневого контакта между сторонами сирийского кризиса предлагается создать оборудованные блокпостами линии безопасности по всей длине границ зон снижения напряженности. Помимо блокпостов на линиях разграничения Москва предлагает создать "центры мониторинга для отслеживания соблюдения режима прекращения огня".