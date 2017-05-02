США
2.052 мая17:56МСК
USD56.95-0.03
EUR62.15+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

"Врачи без границ" приостановили поддержку госпиталей в Восточной Гуте

17:2802.05.2017
(обновлено: 17:33 02.05.2017)
0890
© AFP 2017 / Sameer Al-DoumyСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Sameer Al-Doumy

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) приостанавливает медицинскую поддержку госпиталей в Восточной Гуте в Сирии на фоне усиления столкновений между вооруженным группировками в этом районе.

Солдаты на улицах сирийского города Гута. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
ООН: срочная гумпомощь необходима 400 тысячам человек в Восточной Гуте

Согласно свидетельствам поддерживаемых MSF врачей, такое решения было вызвано двумя инцидентам 29 и 30 апреля, когда боевики грубо нарушили особо охраняемый статус пациентов, медицинских учреждений и медицинских работников. Сообщается, что 29 апреля примерно 30 вооруженных людей в масках ворвались в госпиталь Хаззех в поисках конкретных раненых и захватили отделение скорой помощи. Несколькими километрами к югу под пули попал медицинский пункт Афтарес, вокруг которого несколько дней шли бои, и медики оказались заблокированы. Они не могли ни подобрать раненных, ни эвакуироваться.

"От лица врачей, которых мы поддерживаем, MSF решительно осуждает вооруженное нападение лиц в масках на медицинские учреждения, запугивание медперсонала и захват отделения скорой помощи", — завил исполнительный директор MSF Брис де ле Вин. "Глубокую обеспокоенность вызывает также непрекращающаяся ожесточенная перестрелка между вооруженными группировками в и вокруг функционирующего медицинского пункта", — добавил он.

По его словам, медперсонал сообщил в организацию, что они попали под огонь. Врачам удалось оказать помощь нескольким раненным. При этом условия позволяют проводить лишь малое хирургическое вмешательство и перевязки, договориться об эвакуации пациентов в лучше оборудованные учреждения не удалось.

Дамаск. Сирия. Архивное фото
© РИА Новости . А. Новоточинов
Перейти в фотобанк
"Врачи без границ": в Сирии неизвестные 25 марта атаковали госпиталь
"MSF приостанавливает медицинскую поддержку в Восточной Гуте до момента появления четких признаков того, что противоборствующие стороны собираются соблюдать неприкосновенность медицинских объектов", — говорится в заявлении организации.

Ранее источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что Россия выступила с предложением создать на территории Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Для избежания огневого контакта между сторонами сирийского кризиса предлагается создать оборудованные блокпостами линии безопасности по всей длине границ зон снижения напряженности. Помимо блокпостов на линиях разграничения Москва предлагает создать "центры мониторинга для отслеживания соблюдения режима прекращения огня".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии

Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена