Турция считает важным освобождение Ракки от ИГ*, но без участия курдов

АНКАРА, 2 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Турция считает крайне важным освобождение сирийской Ракки от террористов, но против привлечения для этого курдских формирований, заявил журналистам заместитель генерального директора МИД Турции по Сирии Мустафа Юрдакул.
По словам дипломата, для освобождения Ракки от террористов необходимо использовать возможности 63 стран, входящих в международную коалицию, а не пытаясь вести с ними переговоры или привлекая другую террористическую организацию для победы над запрещенной в РФ группировкой ИГ.
"У нас есть коалиция 63 государств, сильнейших в мире, если брать их вооружение и армии. И если это коллективное желание всех, то это (освобождение Ракки) произойдет быстро…", — отметил он.
Юрдакул при этом подчеркнул, что "освобождение Ракки очень важно, но управление Раккой после этого еще важнее". По этому вопросу у Турции еще остаются противоречия с США.
Анкара при этом продолжает обсуждать с Вашингтоном эту тему.
"У них нет определенной позиции по поводу освобождения Ракки. Но мы рассчитываем получить ее. И у нас есть свои предложения по тому, как сделать это (освободить Ракку), не привлекая к этому террористов. Потому что, как коалиция, мы можем это сделать", — сказал он.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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