Турция считает важным освобождение Ракки от ИГ*, но без участия курдов

АНКАРА, 2 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Турция считает крайне важным освобождение сирийской Ракки от террористов, но против привлечения для этого курдских формирований, заявил журналистам заместитель генерального директора МИД Турции по Сирии Мустафа Юрдакул.

"Обеспечение безопасности в Ракке и Дер эз-Зоре является очень важным вопросом, и вычищение их (террористов) с территории, на которой они могут создать угрозу не только для Турции, но и для третьих стран — Франции, США, Германии, Великобритании и т.д. Так что это должно быть сделано надлежащими средствами с надлежащими людьми", — сказал он.

По словам дипломата, для освобождения Ракки от террористов необходимо использовать возможности 63 стран, входящих в международную коалицию, а не пытаясь вести с ними переговоры или привлекая другую террористическую организацию для победы над запрещенной в РФ группировкой ИГ.

"У нас есть коалиция 63 государств, сильнейших в мире, если брать их вооружение и армии. И если это коллективное желание всех, то это (освобождение Ракки) произойдет быстро…", — отметил он.

Юрдакул при этом подчеркнул, что "освобождение Ракки очень важно, но управление Раккой после этого еще важнее". По этому вопросу у Турции еще остаются противоречия с США.

"Вопросы курдских объединений, являются тем, что ухудшает наши отношения с США. С начала кампании коалиции, мы советовали им, чтобы они не имели дела с террористическими организациями, каким являются курдская партия "Демократический Союз" и "Рабочая партия Курдистана", потому что в краткосрочной перспективе это может помочь, но в долгосрочной перспективе это может создать проблемы", — отметил он.

Анкара при этом продолжает обсуждать с Вашингтоном эту тему.

"У них нет определенной позиции по поводу освобождения Ракки. Но мы рассчитываем получить ее. И у нас есть свои предложения по тому, как сделать это (освободить Ракку), не привлекая к этому террористов. Потому что, как коалиция, мы можем это сделать", — сказал он.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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