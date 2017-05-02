Сирийская армия отбила контратаки ИГ* на востоке провинции Хомс

БЕЙРУТ, 2 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР и союзные силы отбили контратаки боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на востоке провинции Хомс, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

В воскресенье сирийским военным в ходе масштабной операции удалось освободить десять населенных пунктов и нефтяное хранилище в восточной части провинции Хомс. Правительственные войска 28 апреля вернули контроль над одним из крупнейших газовых месторождений в Сирии — Шаэр.

"Армия и союзники отбили ряд атак ИГ* на востоке провинции Хомс в районе недавно освобожденных поселений. Террористы попытались вернуть контроль над утраченными территориями, но понесли потери и отступили",- рассказал собеседник агентства.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>