ООН направила гуманитарную помощь в город Дума в Сирии

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью ООН в Сирии. Архивное фото

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью ООН в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Организация Объединенных Наций во вторник отправила конвой с гуманитарной помощью в сирийский город Дума к северо-востоку от Дамаска, сообщил РИА Новости представитель организации.

По словам представителя, дальнейшие детали ООН предоставит после того как проведет логистические расчеты.

Советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн ранее сообщил, что в городе Дума в осаде находятся около 70 тысяч человек.

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