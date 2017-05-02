Министр обороны Ирана предостерег от агрессии в отношении Сирии

РИА НОВОСТИ. ЛЮБАЯ АГРЕССИЯ В ОТНОШЕНИИ СИРИИ ПРИВЕДЕТ К ОСЛОЖНЕНИЮ КРИЗИСА В ЭТОЙ СТРАНЕ И ПРОДОЛЖЕНИЮ НАСИЛИЯ В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ – МИНИСТР ОБОРОНЫ ИРАНА