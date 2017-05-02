Делегация Турции встретится с представителями вооруженной оппозиции Сирии

АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Делегация Турции проведет во вторник встречу с представителями вооруженной оппозиции САР в Астане, рассчитывает получить от них замечания по предложению РФ по четырем зонам деэскалации в Сирии для передачи странам-гарантам для обсуждения, заявил РИА Новости дипломатический источник.

"Сегодня у нас, возможно, будет двусторонняя встреча в Астане. Они предложат свои идеи. И мы передадим их другим странам-гарантам и постараемся найти точки соприкосновения, жизнеспособный документ, который будет работать", — сказал он.

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