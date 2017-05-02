Российские военные оказали помощь лагерю беженцев в сирийском Африне

АФРИН (Сирия), 2 мая — РИА Новости. Военные из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в лагерь беженцев в городе Африн на севере страны, передает корреспондент с места событий. Это одна из самых проблемных точек на карте страны – боевики находятся совсем недалеко от Африна.

Сирийский флаг устанавливают там, где еще совсем недавно его появление считалось чем-то из разряда фантастики. Это — север страны, раздираемый распрями между многочисленными вооруженными группировками.

Знамя реет над самой настоящей горной крепостью: опорным пунктом правительственных войск. Боевики до конца не уничтожены, но отброшены к государственной границе. Всего в ста метрах отсюда – позиции запрещенной группировки "Джебхат Ан-Нусра".

Тем временем, за пределами крепости, в городе Африн проходят обучение новые бойцы сирийской армии, набранные из местного населения. Командир маленького отряда так волновался, что решил прочитать приветственную речь перед русскими журналистами по бумажке.

"Сегодня отряды сирийской армии взяли под свой контроль еще три населенных пункта. В ближайшее время сирийская армия получит и другие населенные пункты на линии соприкосновения, чтобы обеспечить безопасность мирного населения", — зачитал военный по имени Али Алладин.

Впрочем, со всеми остальными своими обязанностями этот военный, похоже, справляется хорошо. Его отряд выглядит как вполне боеспособное подразделение. Этим людям уже доверяют патрулировать местность и следить за режимом прекращения огня. Они же помогают и российскому центру примирения оказывать помощь мирным жителям. Например, к палаткам с беженцами сегодня опять привезли продукты.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Наваф Халиль Военные на бронетехнике с флагами РФ прибыли в сирийский Африн. Съемка очевидца

Население лагеря беженцев под названием "Рабар" – около двух с половиной тысяч человек. В основном это люди, которые настрадались от различных бандитских группировок, свирепствовавших в этом регионе.

"Я из города Сфири. Убежал от боевиков шесть лет назад и в итоге остановился здесь. Хочу вернуться, но пока это очень сложно для меня. Нужны деньги на восстановление дома. Но я надеюсь, что скоро мои дела наладятся. Может быть, и вы мне поможете", — рассказал журналистам Шхади Сатан, житель лагеря.

Сотрудники Российского центра по примирению развернули в лагере мобильный госпиталь. Приём пациентов вели сразу в нескольких модулях. Установили и полевые кухни. Некоторые беженцы хоть и разводят овец, но на всех еды не хватает.

В очередь за гуманитарной помощью выстраиваются сотни людей. Кузов грузовика с уже знакомыми белыми пакетами, пустеет на глазах. Этих продуктов каждой семье хватит на несколько дней.

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