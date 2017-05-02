МИД Казахстана назвал возможного представителя США на переговорах в Астане

АСТАНА, 2 мая — РИА Новости. США могут быть представлены на переговорах по Сирии в Астане помощником госсекретаря по Ближнему Востоку, сообщил журналистам замглавы МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Мы ожидаем, что приедет помощник госсекретаря по Ближнему Востоку. Ждем подтверждение этой информации", — сказал замминистра утром во вторник.

"Наблюдатели на переговорах все те же: приедет делегация ООН, очень высокопоставленная делегация, Стаффан де Мистура… он подтвердил свое участие, будет Иордания и США на уровне помощника госсекретаря", — добавил он.

Де Мистура ранее лично подтвердил РИА Новости, что 2 мая приедет в Астану.

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