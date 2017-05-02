Россия за сутки передала почти пять тонн гуманитарной помощи жителям Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 2 мая — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки провели шесть гуманитарных акций в Сирии, в ходе которых местные жители получили почти пять тонн гуманитарной помощи, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии во вторник.

По данным ведомства, за минувшие сутки российский Центр по примирению провел шесть гуманитарных акций: в провинциях провинциях Алеппо (4), Латакия (1) и Эс-Сувейда (1). В городе Алеппо в районах Кади Аскар, Бенизид, Бустан Элькаср и Азиза жителям передали 800 порций горячей еды, 100 продуктовых наборов и хлеб. Еще 800 продуктовых наборов получили жители населенных пунктов Джааубет-Бургаль, что в провинции Латакия и Таала в провинция Эс-Сувейда.

"За сутки гуманитарную помощь получили 1.492 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,8 тонны", — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-Эз-Зор 21,5 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

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