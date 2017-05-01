Источник в сирийской оппозиции рассказал о предложении России

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Предложения РФ по созданию зон снижения напряженности в Сирии допускают отправку вооруженных групп от стран-гарантов перемирия для контроля за его соблюдением, сообщил РИА Новости источник в оппозиции Сирии.

Странами-гарантами перемирия в Сирии являются Россия, Иран и Турция.

"Возможна отправка вооруженных групп стран-гарантов (согласно взаимным договоренностям стран-гарантов) для наблюдения за режимом прекращения ведения боевых действий", — говорится в полученном от источника документе.

Как следует из текста, Россия также предлагает создать рабочую группу представителей стран-гарантов, которые "в самые быстрые сроки" должны будут представить карты с границами зон снижения уровня эскалации и порядок действий для их организации.

Ранее в понедельник о внесении Россией предложений о таких зонах сообщил РИА Новости член делегации вооруженной оппозиции на переговорах в Астане Фатех Хассун.

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