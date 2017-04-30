Казахстан отмечает важность продолжения астанинского процесса по Сирии

Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане

Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане

АСТАНА, 30 апр — РИА Новости. Казахстан отмечает важность продолжения астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

По данным МИД, 28 апреля на полях заседания Совета Безопасности ООН глава внешнеполитического ведомства республики Кайрат Абдрахманов провел встречу со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.

"Абдрахманов ознакомил собеседника с ходом астанинского процесса, отметив важность его продолжения. Британский коллега поддержал усилия Казахстана, подчеркнув заинтересованность в скорейшем решении сирийского кризиса", — отмечается в сообщении ведомства.

Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирована на 3-4 мая в столице Казахстана. Встреча на уровне экспертов планируется 2 мая. МИД Казахстана рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.

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