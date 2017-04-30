Соглашение о примирении в Сирии подписали уже 1475 населенных пунктов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1475, говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в САР, опубликованном на сайте Минобороны России.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Анхуль провинции Деръа и Наба Аль Фавор провинции Эль-Кунейтра. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1475", — говорится в бюллетене.

Сообщается также, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным Центра по примирению, за сутки под контроль правительственных войск перешло 16 квадратных километров территории, в общей сложности освобождено 4629 квадратных километров.

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