Сирийские курды сообщили об освобождении от ИГ* шести районов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Отряды "Сирийских демократических сил" (СДС), преимущественно составленные из курдов, сообщили об освобождении от террористов группировки ИГ* шести новых районов в городе Табка на подступах к "столице" террористов Ракке.

СДС движутся к Ракке при поддержке международной коалиции во главе с США и планируют в будущем штурмовать город. Дамаск считает операцию незаконной.

"Наши бойцы, мужчины и женщины продвинулись вчера вечером и освободили шесть новых районов в городе Табка от террористов ИГ", — сообщили СДС на своем сайте.

Курдские бойцы отметили, что в настоящее время прочесывают освобожденные районы, чтобы убедиться в их безопасности. В ходе проверки они уже обнаружили часть оставленных боевиками арсеналов оружия.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.