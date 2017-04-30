Генсек ООН поддержал переговоры по Сирии в Астане

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 30 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который выразил поддержку астанинскому процессу по урегулированию ситуации в Сирии, назвав "Женеву" и "Астану" по САР взаимодополняющими, сообщается на сайте телеканала "Хабар 24".

В ходе встречи обсуждалась ситуация в сфере международной безопасности. В частности, министр проинформировал генсека о ходе астанинского переговорного процесса по Сирии.

"Гутерриш выразил свою полную поддержку процессу, считая женевские и астанинские переговоры взаимодополняющими. Он также сообщил о своем решении принять участие в саммите ШОС и открытии выставки ЭКСПО-2017 в Астане 8 и 9 мая", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирована на 3-4 мая в столице Казахстана. Встреча на уровне экспертов планируется 2 мая. МИД Казахстана рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.

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